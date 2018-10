Brésil : Une prestation XXL à Paris et le voilà en Seleçao

Dans : Foot Mondial, PSG.

Avant les matchs amicaux contre l’Uruguay et le Cameroun les 16 et 20 novembre, le sélectionneur du Brésil Tite a dévoilé sa liste des 23. Sans surprise, on y retrouve les Parisiens Neymar et Marquinhos. De son côté, Thiago Silva, déjà oublié lors du dernier rassemblement, n’est toujours pas convoqué, contrairement au défenseur central de Bordeaux Pablo. A noter aussi la première convocation d’Allan (27 ans), le milieu de Naples qui a impressionné au Parc des Princes mercredi.

La liste du Brésil :

Alisson, Ederson, Gabriel Brazão - Danilo, Fabinho, Pablo, Dedé, Marquinhos, Miranda, Filipe Luis, Marcelo - Casemiro, Allan, Walace, Arthur, Paulinho, Coutinho - Douglas Costa, Willian, Richarlison, Neymar, Gabriel Jesus, Firmino.