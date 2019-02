Brésil : Dani Alves et un petit nouveau dans la liste de Tite

Dans : Foot Mondial.

Privé de Mondial 2018 pour cause de blessure, Daniel Alves va retrouver la sélection brésilienne. Le latéral droit du Paris Saint-Germain fait partie des 23 joueurs appelés pour affronter le Panama et la République tchèque les 23 et 26 mars en amical. A noter aussi les convocations des autres Parisiens Thiago Silva et Marquinhos. Bien évidemment, Neymar, blessé au pied, est absent et laisse sa place au Merengue Vinicius Junior, sélectionné pour la première fois.

La liste du sélectionneur Tite : Allison, Ederson, Weverton - Dani Alves, Danilo, Filipe Luis, Alex Sandro, Marquinhos, Thiago Silva, João Miranda, Eder Militão - Lucas Paqueta, Casemiro, Allan, Arthur, Fabinho, Felipe Anderson, Coutinho - Vinicius Jr, Everton, Gabriel Jesus, Richarlison, Firmino.