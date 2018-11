Boca Juniors - River Plate tombe à l'eau !

Dans : Foot Mondial.

Tout un continent attendait cette rencontre, et elle n’aura finalement pas lieu. Le match aller de la finale de la Copa Libertadores entre Boca Juniors et River Plate a été reportée en raison des conditions climatiques. De violentes pluies se sont abattues ces dernières heures sur Buenos Aires, et le terrain était impraticable dès ce matin. Mais tout a été tenté pour que le match ait finalement lieu. Sans réussite, le terrain de la Bombonera n’ayant pas pu tenir sous les vagues d’eau. La rencontre pourrait se dérouler ce dimanche à 16h00 locales, si les conditions s'améliorent.