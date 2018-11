Ballon d'Or 2018 : Les lauréats ont été officiellement prévenus

Dans : Foot Mondial, PSG.

Dans une courte vidéo mise en ligne sur les réseaux sociaux, Pascal Ferré, rédacteur en chef de France-Football, qui organise ce trophée, a annoncé mercredi après-midi que les lauréats des différents prix, à savoir Ballon d'Or masculin et féminin ainsi que le Prix Raymond-Kopa, savent désormais qu'ils seront récompensés lundi prochain lors d'une cérémonie prévue en début de soirée à Paris. Pour cela, le journaliste n'a pas fait de mystère, les choses se passent sans utiliser des moyens dignes des services secrets.

« L’annonce est assez simple, elle l’est comme un coup de fil. Cette année, les lauréats ont été prévenus par moi même. Je les ai appelés, ils ont répondu et c’est comme cela qu’ils ont été avertis de la manière la plus directe. Et je ne cache pas que c’était assez émouvant dans la plupart des cas d’écouter et d’entendre les réactions », a reconnu Pascal Ferré, qui n'a évidemment pas dévoilé les heureux élus malgré les rumeurs insistantes sur une victoire finale de Luka Modric.