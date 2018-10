Arg : Maradona pousse Messi à une décision irrévocable !

Dans : Foot Mondial, Liga.

Après la défaite contre l’Equipe de France en 8es de finale de la Coupe du monde 2018, Lionel Messi a décidé de faire une pause avec la sélection argentine. Un break qui pourrait se transformer en retraite internationale pour l’attaquant de 31 ans. Légende de l'Albiceleste, Diego Maradona a clairement conseillé au capitaine du FC Barcelone de dire définitivement stop à la sélection. « Qu’on lui foute la paix » s’est emporté l’actuel entraîneur des Dorados de Silanoa.

« Je conseillerais à Messi de ne plus revenir en sélection. Dans le football argentin, tout est toujours sa faute, même une défaite de la sélection U15. Il est vraiment temps de lui foutre la paix et de voir si quelqu'un d'autre peut endosser les responsabilités. Aujourd'hui, la sélection argentine ne m'inspire plus rien du tout. Et c'est la même chose pour tout le monde. Nous avons perdu la passion » a-t-il confié pour le quotidien Clarin. Reste à voir si Léo Messi suivra les conseils de Diego Maradona. Une décision qui pourrait bien diviser le peuple argentin…