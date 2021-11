Ang : Un geste malvenu, Maguire choque Manchester Utd

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Auteur d’un début de saison catastrophique avec Manchester United, Harry Maguire a tenté de faire taire les critiques après son but inscrit en sélection vendredi. Mais le défenseur central de l’Angleterre a finalement obtenu l’effet inverse.

Si le manager Ole Gunnar Solskjaer s’attire les foudres des observateurs, certains de ses joueurs ne sont pas non plus épargnés. A Manchester United, Harry Maguire est également pointé du doigt pour le début de saison décevant de son équipe. Il faut dire que le défenseur central et capitaine des Red Devils montre une étonnante fébrilité pour un joueur de son calibre. L’international anglais a pourtant du mal à accepter les critiques.

La preuve, après son but inscrit contre l’Albanie (5-0) vendredi, en éliminatoires du Mondial 2022, Harry Maguire s’est empressé de se boucher les oreilles pour répondre à ses détracteurs. Bien sûr, l’ancien Mancunien Roy Keane s’est senti visé. Et n’a pas tardé à réagir. « Il se met les mains sur les oreilles, comme pour faire taire les critiques. Mais je pense que c’est embarrassant, a lâché le consultant d’ITV. Il a été honteux ces derniers mois avec Manchester United. Il pense que s'il marque un but là, il va faire taire les critiques à son sujet. C'est embarrassant. » Le défenseur central a peut-être fini par s’en rendre compte. Ce qui pourrait expliquer son rétropédalage.

Roy Keane: 🗣️ "He thinks he's shutting the critics up. But I think It's embarrassing. He's been a disgrace the last couple months for Man Utd. He thinks if he scores there, he's going to shut his critics up. Embarrassing." pic.twitter.com/eaDUMU8Y8J — SPORTbible (@sportbible) November 12, 2021

« C’était une glissade sur les genoux et c’est venu naturellement, ce n’était pas dirigé contre qui que ce soit. Je suis le capitaine de Manchester United, bien sûr que je serai critiqué quand l'équipe n'aura pas de bons résultats. Je m'y attends mais ma célébration ne s'adressait à personne. C’est un sentiment incroyable de marquer pour mon pays. C'était le premier but d'un match essentiel pour la qualification à la Coupe du monde 2022. On savait à quel point ce match était important, et à quel point le premier but comptait », s’est défendu Harry Maguire, loin d’être débarrassé de ses détracteurs.