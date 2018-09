Afr : Gambie-Algérie menacé par le chaos autour du terrain

Dans : Foot Mondial.

La rencontre entre la Gambie et l'Algérie, comptant pour les qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations 2019, qui devait débuter à 18h30, n'a toujours pas commencé une heure plus tard en raison du chaos qui règne dans le stade de Banjul. Alors que l'enceinte gambienne est censée contenir 30.000 spectateurs, il semble que l'affluence soit largement supérieure à cette capacité. Et cela a contraint une partie du public à descendre des tribunes pour s'installer derrière les panneaux publicitaires au contact du terrain.

Ne parvenant pas à évacuer tout le monde, les organisateurs ont demandé à la Confédération africaine de football ce qu'il fallait faire. Et malgré cet énorme risque, la CAF a demandé aux deux formations de s'échauffer afin que la rencontre se déroule, malgré le retard, avec évidemment le risque que ces spectateurs déboulent sur la pelouse pour une raison ou une autre. Selon BeInSports, les Algériens ne souhaitaient pas jouer compte tenu des risques, mais ils ont été prévenus que s'ils refusaient de disputer cette rencontre, alors ils auraient match perdu.