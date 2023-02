Zlatan Ibrahimovic touché en plein coeur après cette terrible nouvelle

Dans : Foot Europeen.

Par Adrien Barbet

En tant que véritable baroudeur, Zlatan Ibrahimovic a beaucoup voyagé en Europe depuis le début de sa carrière professionnelle. Le Suédois est notamment passé par les Pays-Bas où il a porté les couleurs de l'Ajax Amsterdam pendant 3 ans. Un passage durant lequel Zlatan s'est lié d'amitié pour un journaliste local, atteint d'un cancer en phase terminale.

Aussi fort soit-il sur les terrains, Zlatan peut parfois laisser fendre de l'émotion. Si le joueur du Milan AC est aujourd'hui considéré comme une légende vivante de son sport, ses débuts en Europe n'ont pas été faciles. Après avoir impressionné en Suède, à Malmö, à seulement 19 ans, le jeune Ibrahimovic part à la conquête du vieux continent avec l'Ajax Amsterdam. Les débuts aux Pays-Bas sont compliqués pour Zlatan Ibrahimovic qui se lie d'amitié avec Thijs Slegers. L'ancien journaliste sportif et attaché de presse du PSV Eindhoven est aujourd'hui atteint d'un cancer, en phase terminale. Une nouvelle qui a particulièrement attristé Zlatan qui s'est exprimé sur le journaliste néerlandais lors d'une émission diffusée sur ESPN.

Zlatan raconte l'homme qui l'a aidé au début de sa carrière

Een emotionele Zlatan Ibrahimović met prachtige woorden voor Thijs Slegers❤️ — ESPN NL (@ESPNnl) February 13, 2023

« Si je me souviens de notre première rencontre ? Évidemment, je m'en souviendrais toujours. Il était mon seul ami aux Pays-Bas. J'étais perdu, jeune, confus. Je n'avais vraiment pas d'ami là-bas, et ce journaliste m'a aidé. En ce temps les journalistes n'étaient pas vraiment mes amis. C'était plutôt le contraire. Ils étaient mes ennemis. Avec Thijs, nous avons mangé ensemble et quelque temps plus tard il est devenu mon ami. Il m'a beaucoup aidé et soutenu. C'était la première étape de ma carrière. Je parle beaucoup de lui dans ma biographie. Je le remercie pour tout. On a toujours gardé contact. Il est rentré droit dans mon cœur à ce moment-là. Thijs, je veux juste te dire que je t'aime mon ami » a confié le joueur de 41 ans, rempli d'émotion au moment d'évoquer quelques souvenirs avec Thijs Slegers.