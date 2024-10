Zidane annoncé à Manchester United, sa première recrue sera française

Dans : Foot Europeen.

Par Guillaume Conte

Le nom de Zinedine Zidane est murmuré à Manchester United, dont l'entraineur actuel Erik Ten Hag est en grand danger. Le Français a déjà une idée pour sa première recrue.

Toujours sans club depuis qu’il a quitté une troisième fois le Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane assure à chacune de ses rares prises de parole qu’il ne s’inquiète clairement pas de son avenir sur les bancs de touche, lui qui adore profiter de sa vie familiale. En toile de fond, l’idée de diriger l’équipe de France de football quand Didier Deschamps cédera sa place est bien présente. Mais ce ne pourra pas être avant 2026. D’ici là, Zizou a le temps de voir les rumeurs passer, et il y en a une qui se fait de plus en plus insistante. A Manchester United, la place d’Erik Ten Hag ne tient plus qu’à un fil, et le nom de l’entraineur français est cité pour le remplacer et permettre enfin aux Red Devils de retrouver le haut du tableau.

Une énorme offre et le Barça dit oui ?

Si Thomas Tuchel est clairement le nom qui revient le plus souvent, Zinedine Zidane a ses partisans au sein du board de Manchester United. Sa capacité à gagner avec un grand club et à gérer le vestiaire fait saliver, et nul doute que le champion du monde 1998 aurait alors carte blanche pour recruter cet hiver. Et selon El Nacional, sa première volonté serait de faire venir Jules Koundé, pour apporter de la stabilité à la défense. L’arrière français est impeccable avec le FC Barcelone comme avec les Bleus, même s’il est souvent sous-coté. Titulaire indiscutable en Catalogne, Jules Koundé n’est clairement pas sur la liste des transferts, mais on sait que le Barça ne dit jamais non, en raison de ses difficultés financières, à une énorme offre. Et nul doute qu’avec Zidane aux commandes et INEOS en appui, Manchester United serait capable de faire une folie si toutes les planètes venaient à s’aligner.

Mais pour le moment, c’est toujours Erik Ten Hag qui est en charge à MU, et s’il devait partir, Zizou n’est pas spécialement le favori numéro 1 étant donné qu’il n’a jamais envoyé de signal pour une arrivée en Angleterre.