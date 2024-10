Un espion dans son vestiaire, Manchester United l'a trouvé ‍!

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

C'est une affaire qui fait scandale en Premier League, le vestiaire de Manchester United était placé sous écoute lors du match à Aston Villa dimanche dernier. Le coupable a été identifié.

Dimanche dernier, Manchester United a ramené un bon 0-0 de de Villa Park, car il n'est jamais facile de s'imposer dans le stade d'Aston Villa. Mais cette semaine, plusieurs médias ont eu l'occasion d'entendre l'intégralité des propos d'Erik ten Hag et des joueurs tenus dans le vestiaire, alors même qu'aucune captation officielle n'a été faite par les Mancuniens ou les chaînes de télévision. Si aucun journal n'a diffusé ces discussions censées être confidentielles, tous se sont demandés comment cela était possible.

Mais The Sun révèle que cet espionnage n'est pas venu d'Aston Villa ou d'un autre club, mais juste d'un supporter des Red Devils qui avait réussi à pénétrer dans le vestiaire des visiteurs deux jours avant le match pour y cacher un téléphone et qui a même poussé le vice jusqu'à venir le récupérer au lendemain de la rencontre, en se jouant de la sécurité.

Un supporter de Manchester United espionne son équipe

Man Utd in huge security scare as changing room at Aston Villa is bugged https://t.co/BPTjLsaMRt pic.twitter.com/lOvW5rveJd — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) October 11, 2024

« C'était juste un farceur, qui est en fait un supporter de United, qui a fait l'idiot et qui voulait entendre ce qui se disait entre ces quatre murs. Mais il y a certainement lieu de s'inquiéter de la façon dont ils ont réussi à pénétrer dans un vestiaire d'un des plus grands clubs de Premier League quelques jours avant un match », a indiqué une source au tabloïd. Prévenue de cet événement, la Premier League a adressé une directive à la totalité des 20 clubs afin de se montrer plus stricte en matière de sécurité pour les accès aux vestiaires avant les rencontres de championnat. Du côté de Manchester United, on ne fait aucun commentaire, même si forcément savoir que ses propres supporters font ce genre de mauvaise blague, dont on ne connaît pas réellement le but, ne doit pas faire plaisir au moment où le club anglais traverse une crise sportive.