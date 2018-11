Varane Ballon d’Or ? Il n’a pas le niveau balance Dugarry

Dans : Foot Europeen.

Il y aura de toute façon comme d’habitude des contestataires, mais pour une fois, la course au Ballon d’Or est ouverte cette année.

Lionel Messi ne le récupèrera pas, et Cristiano Ronaldo risque d’être un peu juste. Résultat, entre les différents français Kylian Mbappé, Raphaël Varane et Antoine Griezmann, mais aussi Luka Modric, la concurrence fait rage. Et si pour une fois, la récompense revenait à celui qui a tout gagné collectivement, mais a aussi réalisé à chaque des fois des performances impeccables, avec de surcroit un but précieux face à l’Uruguay au Mondial ? Varane peut-il avoir cet honneur suprême même s’il n’affiche pas les statistiques de ses concurrents ? Non pour Christophe Dugarry, qui ne remet pas en cause son poste ou son palmarès, mais estime que le défenseur du Real Madrid n’est même pas le meilleur à son poste.

« On me dit que Varane mériterait le Ballon d’Or. Mais est-on sûr que Raphaël Varane fait partie des cinq meilleurs défenseurs centraux au monde? Car on peut mettre Sergio Ramos, Van Dijk de Liverpool... Cela voudrait dire que Varane est meilleur que Ramos et compagnie. Individuellement, est-il meilleur qu’eux ? Chiellini, Bonucci, je ne suis pas sûr que Varane soit au-dessus d’eux », a prévenu le consultant de RMC, qui ne donne visiblement pas beaucoup de crédit à Raphaël Varane sur son année 2018.