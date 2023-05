Van der Boomen signe à l'Ajax Amsterdam

Après trois saisons au TFC, qu'il a aidé à revenir en Ligue 1, Branco van der Boomen était en fin de contrat. Et ce lundi, l'Ajax Amsterdam annonce avoir recruté jusqu'en 2027 un joueur qui avait déjà porté le maillot du mythique club néerlandais chez les jeunes entre 2011 et 2014.

