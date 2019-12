Un Ballon d'Or sans Cristiano Ronaldo ni Messi, il lance l'idée !

Dans : Foot Europeen.

Il y a une semaine, Lionel Messi remportait le Ballon d’Or pour la sixième fois. Il devance désormais Cristiano Ronaldo, vainqueur à cinq reprises.

Lors des 12 dernières années, le Portugais et l’Argentin ont tout raflé, à l’exception du Ballon d’Or 2018 remporté par Luka Modric. Et si finalement, il n’était pas préférable pour le football de créer une distinction à laquelle l’attaquant du Barça et celui de la Juventus Turin ne participeraient pas ? C’est l’idée lancé avec humour par Sergio Ramos, interrogé par TUDN.

« Ils pourraient faire un Ballon d’or seulement pour Ronaldo et Messi en fonction des résultats… Et un autre pour les autres. Au final, ce serait mieux pour le football » s’est amusé Sergio Ramos, régulièrement nommé dans l’équipe-type de l’année au Ballon d’Or. « Je me sens fier. En fin de compte, c'est quelque chose que personne ne m'a donné. Derrière ces murs, tout est question de travail, de sacrifice, de dévouement et de constance. Parce que ce n'est pas seulement un défi d'arriver au sommet, mais aussi d'y rester. Il y a beaucoup de choses dans les coulisses que les gens ignorent, le succès n'est pas le fruit du hasard ». Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont bien placés pour en parler, eux qui ont atteint un niveau de régularité extraordinaire. Raison pour laquelle ils n’ont, pour l’instant, pas de concurrence pour le titre de meilleur joueur du monde…