Turquie ‍: L'homme qui a frappé l'arbitre sort du silence, c'est lunaire

Dans : Foot Europeen.

Par Adrien Barbet

Le championnat turc est complètement sous le choc après la fin de match chaotique entre Ankaragücü et Rizespor. Le président Faruk Koca qui a violemment agressé l'arbitre de la rencontre, a donné une excuse complètement lunaire pour expliquer son geste insensé.

Onzième du championnat turc avec 18 points, Ankaragücü accueillait Rizespor lors de la 15e journée. Alors que l'équipe en déplacement a égalisé au bout du temps additionnel, Faruk Koca, président d'Ankaragücü, a pénétré sur la pelouse et a assené un violent coup au visage d'Halil Umut Meler, l'arbitre de ce match, qui s'est immédiatement écroulé, avant de recevoir plusieurs coups de pied alors qu'il était encore au sol. Suite à ce grave incident, le championnat de la Süper Lig a été interrompu. Faruk Koca a été arrêté et a été interrogé par la police. Halil Umut Meler a de son côté, subi plusieurs blessures dont un gros coquard à l'œil gauche. Faruk Koca a tenté d'expliquer la raison de son geste devant les médias turcs, en minimisant la violence de son acte inadmissible et a niant toutes les accusations de violence portées contre lui.

Faruk Koca minimise son geste et réfute toutes les accusations

Faruk Koca, le président d’Ankaragücü qui a frappé l’arbitre Halil Umut Beler hier, a été envoyé à la prison de Sincan ! 😨🇹🇷



pic.twitter.com/3aYYA6dvif — MercaFoot (@MercaFoot_) December 12, 2023

« Je n’accepte absolument pas les accusations. Mon but était de réagir verbalement à l’arbitre et de lui cracher au visage. Cet incident s’est produit en raison des mauvaises décisions et du comportement provocateur de l’arbitre. À ce moment-là, j’ai giflé l’arbitre au visage. C’était moi. La gifle que j’ai donnée n’a pas causé de fracture. Après la gifle que j’ai donnée, l’arbitre est resté debout pendant environ 5 à 10 secondes. Puis il s’est jeté par terre. On m’a immédiatement retiré de la scène en raison de ma maladie cardiaque. À part cela, je ne suis au courant d’aucun incident. C’est tout ce que j’ai à dire » a expliqué le dirigeant de 59 ans, qui risque très gros dans cette affaire, où même le président de la Turquie Erdogan s'est exprimé. Faruk Koca va probablement recevoir une sanction exemplaire, alors que le championnat est à l'arrêt pour une durée indéterminée. Profondément choqué, Halil Umut Meler a annoncé son intention de porter plainte.