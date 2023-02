Tebas lâche le PSG, l'ennemi c'est la Premier League

Dans : Foot Europeen.

Par Mehdi Lunay

Jamais un mercato hivernal n'avait connu un tel engouement de la part des clubs européens. La palme des dépenses revient incontestablement à la Premier League avec notamment un Chelsea très actif. De quoi inquiéter et énerver Javier Tebas.

On a bel et bien deux saisons en une. Avec la coupe du monde organisée en novembre-décembre, c'était la théorie en vigueur pour expliquer les performances sportives. Elle semble aussi s'appliquer au mercato. On se serait presque cru en été, le temps du mois de janvier, avec des investissements plus importants qu'à l'accoutumée. Chelsea notamment a battu tous les records pour cette période de l'année. Les Blues ont mis 70 millions sur l'Ukrainien Mudryk et 121 millions d'euros sur Enzo Fernandez le dernier jour. Des sommes folles de la part de Chelsea mais finalement dans la lignée d'une Premier League très dépensière en ce début d'année 2023.

Tebas hurle au dopage financier des Anglais

Avec 920 millions d'euros lâchés cet hiver, le championnat anglais a surpassé ses homologues espagnols, italiens, allemands et français. A lui seul, Chelsea a d'ailleurs dépensé plus que les quatre autres grands championnats réunis ! De quoi effrayer les adversaires des clubs anglais et agacer Javier Tebas. Déjà véhément envers le PSG sur le sujet du recrutement, le patron de la Liga ne peut laisser passer cela. Pour lui, la Premier League dépense de manière inconsidérée et menace l'équilibre du football européen.

Leemos, la "fortaleza" de la @premierleague, pero no es así, es una competición basada en PERDIDAS millonarias de los clubes,(no les basta sus ingresos ordinarios) la mayoría de los clubes estan "dopados económicamente". Javier Gómez Director Corporativo de @laliga lo explica. pic.twitter.com/rIfMOE1pI5 — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) February 1, 2023

« Nous lisons, « la force de la Premier League », mais c'est une compétition basée sur les pertes millionnaires des clubs, la plupart des clubs sont financièrement dopés », a lâché sur Twitter Tebas en réponse à une vidéo sur le sujet du directeur corporatif de la Liga Javier Gomez. Ce dernier vient confirmer en chiffres les propos de Javier Tebas. « Jusqu'en juin 2021, la Premiership et le Championship avaient perdu 3 000 millions d'euros. La Liga espagnole a perdu 250 millions d'euros. Dans la même période, les Anglais ont investi 3 500 millions d'euros. En Espagne, ils ont investi 450 millions d'euros. Ils dopent les clubs, ils injectent de l'argent qui n'est pas généré par les clubs. Cela met en péril la viabilité d'un club lorsque cet actionnaire part. À notre avis, c'est de la triche car cela entraîne le reste des ligues », développe t-il dans la vidéo. Les deux hommes, porte-paroles de la Liga, exigent désormais une action et des sanctions de l'UEFA pour réguler le marché.