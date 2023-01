Un peu plus d'un mois après la triste élimination du Portugal par le Maroc lors du Mondial 2022, Roberto Martinez a été nommé à la tête de la sélection. Ce dernier avait lui démissionné après la sortie peu glorieuse de la Belgique toujours au Qatar.

Um novo 𝗟𝗶́𝗱𝗲𝗿 ao serviço de Portugal 🇵🇹: bem-vindo, Mister Roberto Martínez! 🤝 #VesteABandeira



A new 𝗟𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿 at 🇵🇹 service: welcome, Coach Roberto Martínez! 🤝 #WearTheFlag pic.twitter.com/TCDe3yzJr9