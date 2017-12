Real : Zidane appelle Hazard pour lui dire de venir à Madrid

Dans : Foot Europeen, Mercato, Premier League, Liga.

Toujours en discussions avec Chelsea pour la prolongation de son contrat, Eden Hazard est clairement en position de force.

Le milieu offensif belge de 26 ans tient sa formation à la baguette dans le jeu, et il provoque l’intérêt de quelques mastodontes européennes, et notamment un en particulier. A l’heure où le Real Madrid pourrait bien préparer une refonte de son attaque l’été prochain, Zinedine Zidane a sondé le Diable Rouge sur un possible transfert en Espagne, affirme The Sun.

Le fait que « ZZ » apprécie de longue date l’ancien lillois n’est clairement pas un mystère, mais entre une prolongation de contrat qui peine à se conclure d’un côté, et de gros moyens mis en œuvre pour rajeunir le Real Madrid de l’autre, un énorme coup au mercato estival est en préparation du côté de la Maison Blanche.