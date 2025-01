Real ‍: Florentino Pérez veut virer les arbitres espagnols de Liga

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

Le Real Madrid aurait pu remporter beaucoup plus de titres si l’arbitrage espagnol n’avait pas été autant en sa défaveur. C’est ce que clame haut et fort Florentino Pérez, le boss de la Casa Blanca, lequel souhaite même aller jusqu’à faire venir des arbitres non-espagnols.

De toute son histoire, le Real Madrid a toujours été la formation européenne la plus encline à remporter des titres. Quinze fois vainqueurs de la Ligue des champions, les Merengue ne se lassent jamais des émotions procurées par des victoires aussi prestigieuses. Côté titres domestiques, le club de la Casa Blanca n’est pas non plus en restes puisqu’il détient le record du nombre de championnats d’Espagne remporté avec 36 titres.

Pour autant, Florentino Pérez, le patron du Real Madrid depuis 2000 (avec trois ans de battement entre 2006 et 2009), son club aurait pu remporter encore plus de titres s’il n’avait pas eu à faire à des arbitres de faible niveau. Il n’hésite d’ailleurs pas à critiquer vertement l’impact important qu’ont et ont eu les arbitres espagnols sur la scène nationale en allant jusqu’à demander à faire venir des arbitres internationaux pour tenir le sifflet en Espagne.

« Le Real Madrid a perdu de nombreux titres »

L’arbitrage espagnol prend cher. Florentino Pérez, probablement l’homme le plus influent du football espagnol, n’a pas mâché ses mots pour tacler ceux qui donnent chaque week-end les coups de sifflet. Au détour d’une conversation avec Rafael Louzan, nouveau président de la Fédération royale espagnole de football, le patron du Real Madrid a avoué qu’il se sentait « lésé par les arbitres espagnols » en ajoutant que son club avait perdu « de nombreux titres » à cause d’eux. Il va même plus loin en affirmant qu’il songe à demander l’incorporation d’arbitres britanniques pour officier dans les matchs de Liga.

En ce sens, il suggère que c’est un moyen parmi d’autres d’améliorer la qualité des décisions arbitrales en Espagne en utilisant l’exemple de l’arbitrage anglais. Critiqué d’un peu partout en Europe, l’arbitrage espagnol en prend encore pour son grade, même si cela ne manquera pas de faire sourire ceux qui estiment que la Maison Blanche n'a en général pas trop à se plaindre de l'arbitrage, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions.