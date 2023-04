Real : Benzema peut déjà dire adieu à son Ballon d'Or

Dans : Foot Europeen.

Par Hadrien Rivayrand

Mercredi soir, le Real Madrid reçoit Chelsea en quart de finale aller de la Ligue des champions. Karim Benzema sera de la partie pour aider ses coéquipiers.

Le Real Madrid peut encore remporter deux trophées cette saison : la Coupe du Roi et la Ligue des champions. Les Merengue n'auront pas la tâche facile puisqu'ils devront se défaire de Chelsea pour atteindre les demi-finales. Par la suite, ils devront en faire de même avec Manchester City ou le Bayern Munich. Pour tenter de remporter une quinzième Ligue des champions, les hommes de Carlo Ancelotti devront pouvoir s'appuyer sur leurs meilleurs joueurs. Karim Benzema, Ballon d'Or en titre, aura sans doute son mot à jouer. S'il ne réalise pour le moment pas forcément la saison espérée, KB9 sera encore un candidat pour le Ballon d'Or 2023.

Benzema, le Ballon d'Or déjà perdu ?

Cependant, tout le monde n'est pas forcément confiant pour Karim Benzema. Pour Alain Roche, même en cas de nouveaux exploits en C1, le Français va devoir dire adieu à son titre : « Benzema Ballon d'Or ? Non, je n'arrive pas à l'imaginer, les 6 premiers mois ont été marqués par les blessures. Là, il rayonne depuis quelques matchs. La Ligue des champions est dans son ADN. La saison dernière, il a renversé des matchs incroyables et a marqué les esprits. Mais là, même s'il réédite quelques performances, je ne pense pas qu'il mérite de l'avoir cette année. Mais tout peut arriver et Leo Messi a eu le Ballon d'Or il y a deux ans. Je n'ai pas compris », a notamment indiqué le consultant, qui attend tout de même avec impatience les prestations de Karim Benzema en Ligue des champions. Pour le moment, l'ancien Lyonnais n'a trouvé qu'à 3 reprises le chemin des filets dans cette Ligue des champions 2022-23. Chelsea, mal en point cette saison malgré un recrutement XXL, pourrait donc être une victime idéale pour permettre à Benzema de faire mouche.