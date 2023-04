Marcus Thuram au Real Madrid, le PSG en furie

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Désireux de rajeunir son effectif avec des joueurs français lors du prochain mercato, le PSG a un œil sur la situation de Marcus Thuram.

En fin de contrat avec le Borussia Mönchengladbach à la fin de la saison, Marcus Thuram est un joueur qui figure dans les radars de plusieurs grands clubs européens dans l’optique du prochain mercato. Au Paris Saint-Germain, la volonté est de rajeunir l’effectif et si possible de recruter les joueurs français les plus prometteurs. Les noms de Kephren Thuram, Randal Kolo-Muani, Axel Disasi ou encore Youssouf Fofana ont déjà été évoqués, au même titre que celui de Marcus Thuram.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marcus Thuram (@thuram_17)

Mais dans le dossier du buteur du Borussia Mönchengladbach, la concurrence sera rude car un rival inattendu a faire son irruption dans ce dossier selon le site Defensa Central. Le média espagnol croit savoir que le Real Madrid a manifesté son intérêt pour recruter l’ancien attaquant de Sochaux et ainsi en faire une doublure à Karim Benzema. L’idée est d’abord d’en faire le remplaçant du Ballon d’Or avant -pourquoi pas- d’associer les deux joueurs. Au Real Madrid, l’idée est de renforcer le secteur offensif à moindre coût cet été avant de tenter de recruter Erling Haaland et/ou Kylian Mbappé en 2024.

Thuram au Real un an avant Mbappé ?

C’est ainsi que Marcus Thuram est une piste crédible pour le Real Madrid dans l’optique du prochain mercato, même si deux autres attaquants figurent dans la short-list du club merengue : Paulo Dybala (AS Roma) et Richarlison (Tottenham). Pour le PSG, il est clair que la concurrence du Real Madrid tombe mal dans le dossier de Marcus Thuram. Car l’attaquant français de 25 ans est l’une des pistes privilégiées de Luis Campos, avec Randal Kolo-Muani, pour compenser les potentiels départs de Lionel Messi et de Neymar dans le secteur offensif à Paris, où l’idée est plus que jamais de tout bâtir autour de Kylian Mbappé.