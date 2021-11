Pogba avec Mbappé et Haaland, les transferts faciles du Real

Dans : Foot Europeen.

Par Baptiste Mulatier

D’abord proche de prolonger, Paul Pogba se rapproche désormais d’un départ de Manchester United. Pour Steve Mcmanaman, le mariage avec le Real Madrid est une pure évidence.

L’été dernier, Paul Pogba faisait le choix de rester à Manchester United à un an du terme de son contrat. Il était même confiant, tout comme les Red Devils, pour une prolongation avant fin 2021. Le milieu a fait un début de saison fracassant, avec très vite sept passes décisives au compteur en Premier League. Mais les choses se sont gâtées. Les mauvais résultats se sont enchaînés, Paul Pogba a perdu, parfois, sa place de titulaire. La fracture semble actée avec Ole Gunnar Solskjær, qui ne parvient pas à tirer le meilleur de son joueur. A cette heure, la tendance est plus à un départ de Paul Pogba, soit dès janvier soit l’été prochain, libre. La Juventus, le PSG et le Real Madrid sont intéressés. Et si le joueur préfère son ancien club de Serie A, le mariage serait parfait avec les Merengue selon Steve Mcmanaman. Pour l’ancien joueur de la « Casa Blanca », ce transfert profiterait largement aux deux parties.

« Pour le Real Madrid, ce serait une décision facile »

« Pour le Real Madrid, ce serait une décision facile : il signe Pogba gratuitement et ne prend pas beaucoup de risques. Il faut garder à l'esprit qu'au Real Madrid il y a Modric, qui a 36 ans, Kroos, qui a déjà la trentaine et Casemiro, qui va avoir 30 ans en février. Si le Real prend aussi Mbappé ou Haaland devant lui, il pourrait à nouveau être une star là-bas. Je ne pense pas que ce soit un gros problème pour eux de signer Pogba. Est-ce qu'il joue bien en ce moment ? Non, bien sûr que non, c'est facile à dire. Il s’est trompé lorsqu'il est entré contre Liverpool, contre l’Atalanta, il était très lent. Mais si vous regardez son niveau dans le passé, à la Juventus ou avec la France, il y aura de nombreux clubs intéressés par lui, surtout qu’il est libre », a estimé Steve Mcmanaman dans des propos recueillis par HorseRacing.net. Paul Pogba a en effet l’opportunité d’intégrer un Real Madrid ultra-ambitieux. Florentino Pérez veut construire une grande équipe, digne d’un stade Santiago-Bernabeu remis à neuf. Les positions respectives se rejoignent.