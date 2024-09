Mercato ‍: Rabiot baisse son salaire, MU et Arsenal débarquent

Libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus Turin, le milieu de terrain international Adrien Rabiot est dans le viseur de deux géants de Premier League qui s’arrachent sa signature.

A la mi-septembre, Adrien Rabiot est toujours un agent libre. En fin de contrat à la Juventus après avoir passé cinq saisons au sein du club de la Vieille Dame, le milieu international français, qui a raté le dernier rassemblement des Bleus de Didier Deschamps, est toujours à la recherche d’un nouveau challenge. A 29 ans, le joueur formé au Paris Saint-Germain et également passé par Toulouse intéresse deux cadors du championnat anglais, qui ont pour objectif de renforcer leur milieu de terrain. Ainsi, selon les informations du journaliste anglais Kamal Gozo, Arsenal et Manchester United surveillent sa situation de près, et les Red Devils sont d’ailleurs en négociations avec le joueur depuis plusieurs jours. Arsenal n’est pour l’heure pas largué dans ce dossier et réfléchit à faire une offre à Rabiot.

🚨 EXCL : There have been discussions between Adrien Rabiot and Manchester United in recent days !



🔘 The Reds Devils have a better relationship with the player's agent because the player's salary demands have decreased.



🔘 Arsenal are also on the move since multiples injury. pic.twitter.com/QGMjv2Drct