Liverpool vire trois joueurs pour rempacer Salah

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

Liverpool a fait de Takefusa Kubo le successeur idéal de Mohamed Salah si la star égyptienne venait à quitter les Reds. Pour faciliter le recrutement du Japonais, la direction du club de la Mersey est prête à tout, quitte à sacrifier de nombreux joueurs.

Le mercato rend fou. Les dirigeants de Liverpool espèrent tant bien que mal que Mohamed Salah acceptera de prolonger son contrat avec le club dans lequel il évolue depuis 2017. La star égyptienne réalise une saison sensationnelle et est d’ores et déjà un candidat majeur pour le prochain Ballon d’Or. Savoir que son contrat se termine à l’issue de la saison en cours a de quoi faire rager dirigeants et supporters du club de la Mersey. Les négociations pour sa prolongation patinent et Liverpool doit se préparer à la pire éventualité, celle d’un départ de son joueur phare.

Pour le remplacer, la cellule de recrutement des Reds a déjà trouvé son successeur idéal en la personne de Takefusa Kubo. Le Japonais de la Real Sociedad, gaucher lui aussi, a le profil parfait pour remplacer numériquement et techniquement le Pharaon. Pour le recruter, la direction liverpuldienne est prête à tout, même à se séparer d’un certain nombre de joueurs.

Le remplaçant de Salah vaut trois joueurs et de l’argent

Salah à Al-Hilal, l'énorme indice du gouvernement saoudien https://t.co/bXG8BYqrlN — Foot01.com (@Foot01_com) January 16, 2025

Selon les informations d’El Nacional, Liverpool a fait de Takefusa Kubo la recrue idéale pour remplacer Mohamed Salah en cas de départ de l’Egyptien. Si l’ailier japonais possède une clause libératoire de 60 millions d’euros, les Reds veulent tout tenter pour faire baisser le prix. Trois joueurs, qui ne seront pas retenus en cas d’offres, sont considérés comme monnaie d’échange : Harvey Elliott, Wataru Endo et Federico Chiesa. La direction du club de la Mersey espère pouvoir utiliser ces joueurs pour baisser la note.

Seul problème : la Real Sociedad n’a aucunement l’intention de laisser partir son joueur phare pour un montant inférieur à sa clause libératoire. Même si des joueurs font partie du deal. A l’heure où ces trois joueurs sont en panne de temps de jeu, il faudra de toute façon reconsidérer leur avenir à Liverpool.