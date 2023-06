Lionel Messi privé du Ballon d'Or, ils s'y mettent à deux

Dans : Foot Europeen.

Par Eric Bethsy

En tant que vainqueur et meilleur joueur du Mondial 2022, l’Argentin Lionel Messi partait grand favori pour le prochain Ballon d’Or. Mais la future recrue de l’Inter Miami se retrouve désormais avec deux sérieux concurrents qui mériteraient au moins autant le trophée.

Finalement, Lionel Messi n’est peut-être pas si proche de son huitième Ballon d’Or. Les avis étaient quasi unanimes il n’y a pas si longtemps. Qui d’autre pour remporter la distinction sachant que l’Argentin a remporté la Coupe du monde 2022 ? L'attaquant en fin de contrat au Paris Saint-Germain, élu MVP du tournoi au Qatar, ajoutait ainsi le trophée qui manquait tant à son palmarès. Un moment historique qui a forcément marqué les esprits des journalistes votants. Seulement voilà, le Manchester City de Pep Guardiola vient de frapper très fort.

Un nouveau favori pour le Ballon d'Or

Les Citizens ont terminé la saison avec un incroyable triplé FA Cup, Premier League et Ligue des Champions. Le tout avec un buteur à 52 réalisations toutes compétitions confondues ! On parle bien sûr d’Erling Haaland dont les statistiques suffisent pour en faire un sérieux candidat au Ballon d’Or. Et comme si cela ne suffisait pas pour Lionel Messi, un autre Mancunien vient lui compliquer la tâche. Comme le Cyborg, Rodri peut aussi s’appuyer sur le triplé de Manchester City, mais aussi sur la Ligue des Nations qu’il vient de remporter avec la Roja.

Le milieu de terrain a même été élu meilleur joueur du Final Four, lui qui avait déjà remporté le même prix en Ligue des Champions, après son but décisif inscrit en finale contre l’Inter Milan (1-0). « Les gens ont beaucoup parlé d’Haaland, mais Rodri a eu une année exceptionnelle, soulignait son manager Pep Guardiola après la rencontre. Je ne sais pas s'il y a un meilleur milieu de terrain que lui dans le monde en ce moment. » Rappelons qu’après l’annonce des nommés le 6 septembre, la cérémonie du Ballon d’Or se tiendra le 30 octobre.