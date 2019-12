Le Real et la FIFA ne pensent qu'au fric, c'est l'UEFA qui le dit

Dans : Foot Europeen.

Depuis quelques saisons, les grands clubs européens s’intéressent plus à la Ligue des Champions qu’à leurs championnats respectifs. Tout simplement parce que la Coupe d’Europe est plus lucrative.

Sauf que les formations européennes passent plus de temps à évoluer dans leurs ligues qu’en C1. Par conséquent, certains clubs rêvent de créer une superligue pour remplacer leur championnat et la Ligue des Champions. Un vrai serpent de mer qui vient de refaire surface. Puisque selon le New York Times, le Real Madrid est en train de prendre ce projet à bras-le-corps. D’après les informations du média américain, Florentino Pérez, aidé par le fonds d'investissement CVC, négocie actuellement avec la FIFA pour la création d’une « superligue européenne des clubs », qui pourrait voir le jour après 2024. Celle-ci compterait deux divisions de vingt clubs, quasiment tous issus de la Liga, de la Premier League, de la Ligue 1, de la Série A et de la Bundesliga.

Un projet totalement détruit par Aleksander Ceferin. « J'ai lu des choses sur ce plan totalement fou. Si je comprends bien, l'idée vient d'un seul président de club et d'un dirigeant du football mondial. Difficile de trouver une idée plus égoïste. Cela tuerait le foot. Cela profiterait seulement à quelques personnes », a lancé le président de l'UEFA, qui sait que sa Ligue des Champions aurait alors du plomb dans l’aile avec ce genre de contre-ligue internationale. De toute façon, celle-ci est peu probable, sachant que Gianni Infantino et la FIFA planchent déjà sur la création d’un nouveau Mondial des clubs à 24 à l'horizon 2021. Une mini superligue qui pourrait déjà faire le bonheur de certains clubs. Mais pas celui des sélections, vu que cette nouvelle CDM remplacerait la Coupe des confédérations en s'incrustant sur une période internationale.