Le Qatar s'éclate avec le ventre mou européen

Dans : Foot Europeen.

Par Adrien Barbet

Si le PSG est devenu un club mondialement connu et acteur majeur du football européen, QSI (Qatar Sports Investments) qui a racheté le club de la capitale en 2011, ne compte pas s'arrêter là et se prépare à étirer son empire partout sur le vieux continent. Avec des clubs moins prestigieux.

Ces dernières semaines, des rumeurs ont alimenté une possible participation de QSI dans plusieurs clubs. L'équipe espagnole de Malaga est citée de très longue date ainsi que Santos, ancien club de Neymar dont le père joue les entremetteurs dans les négociations. À l'instar d'INEOS ou du Red Bull, QSI souhaite devenir un véritable mastodonte de sport et plus particulièrement du football. Le Qatar est d'ailleurs proche de parvenir à un accord pour racheter Manchester United, même si cela sera fait par une autre branche que QSI. Preuve en tout cas de la grande implication du pays du Moyen-Orient dans le football. Selon les infirmations de l'AFP, QSI discute avec la Sampdoria de Gênes et son propriétaire Massimo Ferrero pour prendre une participation minoritaire dans le club italien.

QSI étend son réseau et s'attaque à la Serie A

L'AFP indique que QSI ne sera pas seul dans cette affaire puisque les Qataris vont s'associer avec ASER Ventures, propriétaire du club anglais de Leeds United, fortement menacé par une relégation en deuxième division. C'est bien ASER Ventures et son actionnaire Andrea Radrizzani qui auraient une part majoritaire dans l'acquisition de la Sampdoria de Gênes. Les Blucerchiati cumulent de nombreuses dettes et sont derniers de la Serie A. Les Italiens sont assurés de descendre en deuxième division italienne. Des sources proches de ce dossier affirment également que QSI envisage également d'investir plus tard dans Leeds United. Un moyen de s'implanter dans plusieurs pays européens importants. La société qui possède le PSG a également des contacts avancés en Belgique, en plus de Malaga, Santos ou la Sampdoria. QSI accélère et prévoit bel et bien d'étendre son réseau d'influence, même si cela passe par des clubs de D2 anglaise, italienne ou espagnole.