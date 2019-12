Le 11 de la décennie fait polémique, Neymar n'y est pour rien

Dans : Foot Europeen.

A désormais quelques heures de la fin de l’année 2019, c’est un chapitre entier que France Football a tenu à fermer avec la révélation du 11 type de la décennie.

Comme pour les Ballons d’Or que le magazine spécialisé organisé, c’est bien évidemment l’occasion de lancer des débats sur les joueurs qui méritent ou non de figurer dans ce classement. Le journal tricolore dévoile ainsi son 11 type qui a marqué les années 2010, et qui se présente ainsi : Casillas-Lahm, Van Dijk, Sergio Ramos, Marcelo-Xavi, Modric, Iniesta-Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar.



« FF » s’est ainsi justifié d’avoir notamment placé Neymar, qui vient de traverser deux années tel un fantôme en raison de ses blessures à répétition. « Neymar est celui ayant le plus été dans nos tops 10 : six fois, plus précisément. Que ce soit avec Santos, le Barça, le PSG ou le Brésil, avec qui il a remporté les Jeux Olympiques, le Brésilien a fait parler sa classe. Et aspire toujours au but ultime, être désigné par France Football comme le meilleur joueur du monde », a livré le magazine, qui a en revanche été beaucoup plus chahuté en ce qui concerne la défense choisie. La présence de Virgil Van Dijk, considéré actuellement comme le meilleur du monde à son poste, a toutefois fait hurler sur les réseaux, le Néerlandais de Liverpool en dominant sa catégorie que depuis un ou deux ans, et se retrouvant beaucoup moins représentatifs de la décennie que des joueurs comme Godin, Chiellini, Thiago Silva ou Piqué. Chacun son avis, et c’est ce qui fait le charme de ces récompenses.