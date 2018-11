LDN : Michy soulage la Belgique, la Croatie bouleverse l'Espagne

Dans : Foot Europeen, Liga.

Ce jeudi soir, la Ligue des Nations reprenait ses droits durant cette trêve internationale du mois de novembre.

Dans le Groupe 2 de la Ligue A, la Belgique retrouve la première place en battant le rélégué islandais (2-0), grâce à un doublé de Michy Batshuayi (65e, 81e). Leader avec trois points d'avance sur la Suisse, les Diables Rouges devront donc faire un résultat contre le pays helvète dimanche prochain pour s'assurer une place dans le Final Four de juin prochain.

Cette phase finale, l'Espagne devra attendre pour la voir... ou pas. En perdant en Croatie (2-3), à cause des réalisations de Kramaric (54e) et de Jedvaj (69e, 90e+3), et malgré celles de Ceballos (56e) et Ramos (78e sp), la Roja reste effectivement à portée de fusil de la Croatie, troisième du Groupe 4 à deux points, mais aussi de l'Angleterre, qui pourrait dépasser l'Espagne en cas de victoire dimanche à Wembley.