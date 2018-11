LDN : L'Angleterre arrache sa place pour le Final Four !

Dans : Foot Europeen, Premier League.

Wembley - L'Angleterre bat la Croatie : 2-1

Buts pour l'Angleterre : Lingard (78e) et Kane (85e)

But pour la Croatie : Kramaric (57e)

Tout était encore possible dans ce groupe avant ce choc entre l’Angleterre et la Croatie. Un match nul aurait qualifié l’Espagne, mais ce sont finalement les Anglais qui ont arraché leur billet pour le Final Four de la compétition en renversant la Croatie. Kramaric avait pourtant ouvert le score, mais Lingard et Kane ont permis à l’Angleterre de se qualifier. Rendez-vous en juin pour la sélection de Gareth Southgate !