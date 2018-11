LDN : Et maintenant, il se passe quoi exactement ?

Dans : Foot Europeen.

En arrachant le match nul contre l'Allemagne, les Pays-Bas ont arraché leur billet pour le Final Four de la Ligue des Nations. On connaît donc désormais les quatre qualifiées pour la phase finale de cette compétition, qui se déroulera du 5 au 9 juin 2019 à Guimaraes, Porto et Lisbonne.

En compagnie des Pays-Bas, on retrouvera l’Angleterre, qui a est brillamment sortie de la poule de la Croatie et de l’Angleterre. Mais également la Suisse, vainqueur de la Belgique hier au terme d’un match sensationnel (5-2) et le Portugal, qui avait été la première nation à valider son ticket, après son match nul en Italie.

Les quatre équipes qualifiées pour le Final Four :

Portugal, Angleterre, Suisse et Pays-Bas

Demi-finales :

Match 1 à Guimaraes, le 5 juin

Match 2 à Porto, le 6 juin

Finale :

A Lisbonne, le 9 juin