La Turquie confie la VAR aux arbitres étrangers, mais pas français

Par Claude Dautel

En proie à une grosse crise sportive, la Fédération turque de football a décidé de faire appel à des arbitres étrangers jusqu'à la fin de saison.

Le championnat de Turquie est en plein délire depuis quelques semaines, Fenerbahçe accusant les autorités arbitrales de clairement faire le jeu de Galatasaray, son rival et ennemi. Point d'orgue de cette crise, une scène délirante dimanche dernier lorsqu'en finale de la Supercoupe de Turquie, les joueurs de Fenerbahçe ont quitté la pelouse dès le coup d'envoi en signe de protestation, laissait Galatasaray finir le match avec une opposition entre les titulaires et les remplaçants. Face à cela, la Fédération turque de football a annoncé ce vendredi dans un communiqué qu'elle ferait appel à des arbitres étrangers pour gérer la VAR d'ici à la fin de saison.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun UEFA ve Avrupa'nın 5 ülke federasyonu ile görüşmeleri sonucunda, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasından lig sonuna kadar haftanın kritik maçlarında yabancı Video Yardımcı Hakemi (VAR) görevlendirilecek.



« À la suite des négociations de la Fédération turque de football avec l'UEFA et cinq fédérations de pays européens, un arbitre assistant vidéo (VAR) étranger sera désigné dans les matchs critiques de la semaine à partir de la 32e journée de la Super League jusqu'à la fin de la saison. La demande d'arbitres assistants vidéo (VAR) adressée aux fédérations de football d'Italie, d'Espagne, d'Allemagne, des Pays-Bas et du Portugal a été acceptée par les fédérations des pays concernés. Dans les matchs où travaillera l'arbitre assistant vidéo étranger (VAR), la langue de communication sera le turc et l'anglais. Les matchs pour lesquels des arbitres assistants vidéo (VAR) étrangers seront nommés au cours de la 32e semaine de la Super Leaguel sont les suivants : Ankaragücü - Gaziantep,Karagümrük - Fenerbahçe et Alanyaspor- Galatasara », précisé la Fédération turque de football.