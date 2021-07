La Russie vire son sélectionneur

Dans : Foot Europeen.

Stanislav Cherchesov n'aura pas résisté aux mauvais résultats de la Russie lors de l'Euro, puisqu'il vient d'être limogé.

Oublié le beau parcours de l'équipe nationale russe dans son Mondial en 2018, Stanislav Cherchesov savait que la dernière place obtenue dans son groupe lors du récent Euro allait être dure à digérer pour la Fédération russe de football. Et ce jeudi, le sélectionneur a appris qu'il était viré sans délai. « L’Union russe de football, en lien avec l’entraîneur principal de l’équipe nationale, a décidé de rompre le contrat avec le spécialiste et son staff technique », a annoncé la RFS dans un communiqué, précisant que la quête d'un nouveau coach était déjà en cours. Selon les médias locaux, la possibilité qu'un sélectionneur étranger soit placé aux commandes de l'équipe de Russie est de plus en plus probable.