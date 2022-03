La Russie veut l'Euro 2028 ou 2032

Malgré les sanctions qui lui interdisent de disputer les compétitions internationales, la Russie a déposé sa candidature pour l'organisation de l'Euro 2028 ou 2032.

« L'UEFA confirme ce mercredi qu'elle a reçu des déclarations d'intérêt pour accueillir les éditions 2028 et 2032 de l'EURO de quatre candidats potentiels. Une déclaration d'intérêt conjointe a été soumise par les associations de football d'Angleterre, d'Irlande du Nord, de la République d'Irlande, d'Écosse et du Pays de Galles pour l'UEFA EURO 2028. La Russie et la Turquie ont déclaré leur intérêt pour accueillir l'édition 2028 ou 2032 de la compétition phare de l'UEFA pour les équipes nationales, tandis que l'Italie a annoncé son intention de présenter sa candidature pour l'UEFA EURO 2032. La désignation du ou des hôtes de l'UEFA EURO 2028 et de l'UEFA EURO 2032 aura lieu en septembre 2023 », indique l'instance européenne du football dans un communiqué, qui n'a donc pas rejeté directement cette demande.

