La presse anglaise enrage et détruit Sergio Ramos le boucher !

Lundi soir, l’Angleterre a mis fin à la belle série de l’Espagne en s’imposant 3-2 à Séville.

Auteur d’un doublé, Raheem Sterling a fait beaucoup de mal à la défense de la Roja. Et cela a visiblement agacé Sergio Ramos puisque le défenseur central du Real Madrid s’est rendu coupable d’un nouveau geste polémique. Déjà très critiqué après la finale de la Ligue des Champions pour sa grossière faute sur Mohamed Salah, le capitaine de l’Espagne a tout simplement piétiné l’attaquant de Manchester City, alors que le ballon était à l’autre bout du terrain.

Une action qui est passée inaperçue lors du direct, mais qui a provoqué la rage des médias anglais à l’issue de la rencontre. « Ce sont des images chocs, c’est un véritable scandale » clame notamment le Daily Star, tandis que l’Express évoque également une « action scandaleuse » que l’arbitre n’a malheureusement pas vue. On notera pour l’anecdote que Sergio Ramos, qui aurait évidemment pu être expulsé après cette action, a marqué dans le temps additionnel. Nul doute que si ce but avait permis aux Espagnols d’égaliser, la presse anglaise aurait été encore plus virulente…

How does Ramos get away with it all the time, didn’t see this on Sterling pic.twitter.com/5jI8nivey9