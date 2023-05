L'OL ne l'a pas cramé, Peter Bosz vers un très beau rebond

Dans : Foot Europeen.

Par Corentin Facy

Sans club depuis son départ de l’OL en octobre 2022, Peter Bosz s’apprête à rebondir dans un club qu’il connait très bien.

Peter Bosz de retour à l’Ajax, c’est chaud. Troisième du championnat néerlandais avec un retard de onze points sur la première place, le club d’Amsterdam pense très fort à Peter Bosz dans l’optique de la saison prochaine. A en croire les informations de la presse néerlandaise, l’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais est le grand favori pour prendre la succession de John Heitinga à la fin de la saison, lui-même avait remplacé Alfred Schreuder au mois de janvier.

Le changement d’entraîneur n’a pas vraiment eu l’effet escompté puisque les résultats de l’Ajax Amsterdam ne se sont pas améliorés avec des défaites contre Feyenoord ou encore le PSV Eindhoven. La défaite en finale de la coupe des Pays-Bas ce week-end n’a pas arrangé les choses pour John Heitingail, dont l’avenir est scellé avec un départ de l’Ajax d’ores et déjà acquis à la fin de la saison. Du haut de ses 59 ans, Peter Bosz pourrait donc retrouver un banc, un an et demi après son limogeage de l’Olympique Lyonnais, où il avait été viré au profit de Laurent Blanc.

Peter Bosz de retour à l'Ajax ?

En cas de signature à l’Ajax, l’entraîneur néerlandais reviendrait dans un club qu’il connait bien, où il a entrainé de 2016 à 2017 avec un bilan flatteur de 36 victoires, 11 matchs nuls et seulement 9 défaites. Cette saison-là, Peter Bosz avait mené l’Ajax à la deuxième place du championnat et en finale de Ligue Europa, perdue contre Manchester United après avoir éliminé… Lyon, en demi-finale. Au-delà des résultats, c’est le jeu que Peter Bosz avait réussi à mettre en place à Amsterdam qui a laissé un excellent souvenir aux supporters de l’Ajax, lesquels sont donc plutôt favorables à son retour sur le banc.