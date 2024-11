José Mourinho allume la VAR et prend très cher

Dans : Foot Europeen.

Par Corentin Facy

Le 3 novembre dernier, Fenerbahçe a gagné sur la pelouse de Trabzonspor mais après cette rencontre, José Mourinho avait allumé les arbitres en charge de la VAR. Un dérapage qui va lui coûter cher.

« L’homme du match était Atilla Karaoglan (arbitre en charge de la vidéo). Il passe de l’homme invisible à l’homme le plus important du match » avait notamment regretté José Mourinho après la victoire de son équipe de Fenerbahçe sur la pelouse de Trabzonspor (3-2) le 3 novembre dernier. « Nous combattrons les avec les joueurs les opposants et le système » avait conclu le Special One, dont les propos ont fortement déplu à la fédération turque de football. Il faut dire que le technicien portugais avait été très loin, sous-entendant que la VAR avait volontairement agi contre Fenerbahçe.

Mourinho rêve d'un retour en Angleterre

Pour les propos tenus après la victoire à Trabzonspor, José Mourinho a été sanctionné d’un match de suspension mais surtout de 18.000 euros d’amende. Une polémique qui intervient dans un contexte où le potentiel départ de José Mourinho fait de plus en plus de bruit en Turquie mais pas uniquement. Selon la presse anglaise et notamment The Guardian, des contacts ont récemment eu lieu entre l’ex-entraîneur de l’AS Roma et Yasir al-Rumayyan, le président de Newcastle. Un retour en Premier League tenterait énormément José Mourinho, qui vit sans doute assez mal son déclassement en Turquie et qui rêverait de revenir par la grande porte en Angleterre.