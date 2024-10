Mourinho taille à tout-va, le Special One revient fort

Six ans après son départ de Manchester United, José Mourinho n’a toujours pas digéré son éviction. L’actuel entraîneur de Fenerbahçe constate que les Red Devils laissent davantage de temps à Erik ten Hag, alors que le Portugais avait mieux figuré en Premier League. D’ailleurs, le « Special One » croit toujours au sacre grâce aux instances.

Les années passent et José Mourinho reste le même. Désormais sur le banc de Fenerbahçe, l’entraîneur de 61 ans n’a rien perdu de son efficacité en conférence de presse. Le Portugais s’apprête à défier Manchester United en Ligue Europa jeudi. L’occasion pour lui de revenir sur son passage chez les Red Devils, qui l’avaient licencié après deux saisons en 2018. Le « Special One » assure qu’il n’éprouve aucune rancune, même s’il n’a pas pu s’empêcher de glisser un tacle.

"We still have a chance of winning the [Premier] League, because maybe they punish Man City" 👀



Jose Mourinho is still holding out hope for a Premier League winners medal with his old club Manchester United 🏆pic.twitter.com/FuvnVcQ6wT