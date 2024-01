Suivi par Netflix, Mourinho promet du lourd

Dans : Serie A.

Par Eric Bethsy

Après la victoire de la Roma contre Cremonese (2-1) mercredi, José Mourinho a fait une annonce sur sa propre actualité. L’entraîneur des Giallorossi fait l’objet d’un documentaire réalisé par Netflix et qui, d’après le coach portugais, sera riche en informations inédites.

La presse italienne ne s’ennuie pas avec José Mourinho. A chaque sortie médiatique ou presse, l’entraîneur de la Roma fait parler de lui pour diverses raisons. Le Portugais peut par exemple s’emporter contre l’arbitrage et les journalistes, accabler ses joueurs ou encore envoyer des messages plus ou moins subtils à ses dirigeants. Mais cette semaine, le « Special One » a innové.

Mourinho bientôt sur Netflix

Après la victoire contre Cremonese mercredi en Serie A, José Mourinho a annoncé la prochaine diffusion d’un documentaire sur lui-même et réalisé par Netflix. Un programme apparemment riche en informations inédites si l’on en croit le principal intéressé. « Je vais vous donner des nouvelles, un documentaire sur moi commence sur Netflix, c’est un documentaire sur ma carrière, a révélé l’ancien coach du Real Madrid en conférence de presse. Il y a des choses qui ne seront connues que là-bas et ils me paient bien. »

« Je n’avais pas encore signé avec la Roma, mais j’avais donné ma parole. Un club est arrivé et a voulu que je rompe mon accord avec la Roma, qui n’était pas encore signé, et j’ai dit non, a raconté le technicien. Quand le documentaire sortira, tout le monde dira que je suis un idiot. Quand le Portugal est arrivé, j’en ai immédiatement parlé au président. Quand l’Arabie Saoudite est arrivée, j’en ai immédiatement parlé au président. C’est pourquoi je ne pense pas qu’ils parlent aux autres entraîneurs dans mon dos, pour moi ce n’est pas comme ça parce qu’il y a une réciprocité. » Une manière de rappeler à ses supérieurs leur devoir de loyauté.