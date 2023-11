Trop d'étrangers en Serie A, l'Italie accuse

Dans : Serie A.

L'Italie peine quelque peu à faire son trou ces dernières années au niveau international. Malgré son Euro remporté en 2021, les Transalpins n'ont pas été présents lors des deux derniers Mondiaux.

L'équipe d'Italie aura une nouvelle fois connu des difficultés lors de son groupe de qualification pour une grande compétition. Les Transalpins ont des envies de bien faire mais une équipe bien souvent trop limitée pour franchir le cap. L'Euro remporté à Wembley en 2021 est un peu un cache-misère pour le football italien. Les deux derniers Mondiaux n'ont pas été disputés et chaque match devient stressant pour les fans. Pour certains, l'équipe nationale peine à progresser à cause du trop grand nombre d'étrangers présents en Serie A. C'est en tout cas l'avis de Claudio Ranieri.

L'Italie victime de ses étrangers ?

Invité de Radio 1 lors de l'émission Radio Anch'io lo Sport, l'entraîneur de Cagliari n'a en effet pas fait dans la langue de bois sur le sujet, quitte à faire réagir. « En Italie, nous avons beaucoup d'étrangers et de joueurs italiens qui veulent émerger mais qui doivent faire un peu plus d'efforts. Nous voyons Raspadori, Frattesi, des joueurs qui montent, ils se portent bien et seront certainement des membres fondamentaux pour l'équipe nationale du futur. Mais beaucoup de joueurs sont un peu freinés par les nombreux étrangers que nous avons en Serie A », a notamment indiqué Claudio Ranieri, qui aimerait donc que les joueurs à fort potentiel italiens aient plus leur chance en club afin de se développer et d'à terme, pouvoir apporter aux quadruples champions du monde. Reste à savoir si la Serie A, en difficultés économiques, pourra se permettre un repli sur elle-même dans les prochains mois.