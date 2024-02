Serie A ‍: Soirée noire pour le Milan AC à Monza

Dans : Serie A.

Par Alexis Rose

25e journée de Serie A :



Stade Brianteo.

Monza - AC Milan : 4 à 2



Buts : Pessina (45e sur penalty), Dany Mota (45e+6), Bondo (90e) et Colombo (90e+6) pour Monza ; Giroud (65e) et Pulisic (88e) pour le Milan AC.

Expulsion : Jovic (50e) pour le Milan AC.

Impressionnant face à Rennes en Europa League jeudi, le Milan AC a chuté chez son voisin de Monza dans un match fou, avec un retour à 2-2 et la clim de l'ancien nancéien Bondo. À cause de cette défaite subie avec une équipe largement remaniée, le club lombard se retrouve troisième à plus de dix points de l’Inter, solide leader du championnat italien.