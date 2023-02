La guerre entre Ultras de Rome et Naples fait trembler l'Italie

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

Depuis quelques jours, toute l'Italie du football redoute de très graves incidents. Le vol d'une banderole de supporters romains a déclenché une énorme tension, et l'Europe pourrait être impactée.

Baptisé Derby du Soleil, le match entre l’AS Rome et Naples a longtemps été l’occasion pour les supporters des deux clubs de montrer qu’ils n’avaient rien à avoir avec ceux de la Juventus ou des clubs milanais et l’entente cordiale était de mise. Mais en 1987, le refus d’un supporter de la Roma d’échanger le fanion du match avec son homologue de Naples a tout changé. Depuis, la tension est devenue énorme entre fans des deux équipes, au point de prendre une tournure dramatique en 2014, un supporter du Napoli étant tué d'un coup de pistolet par un ancien Ultra de l’AS Rome. Les choses se sont calmées suite à ce drame, notamment grâce à une surveillance des autorités, mais un récent incident fait craindre le pire en Serie A. Le 8 janvier dernier, les fans des deux clubs, en déplacement, se sont croisés sur une aire d’autoroute, et cela a tourné au carnage. Et ce samedi, une banderole a été volée à l’une des principales associations de supporters de la Roma, ceux du Virage Sud, après un traquenard monté par 40 Ultras de l’Etoile Rouge de Belgrade, proches de ceux de Naples. Les supporters serbes étaient venus en Italie pour soutenir leur équipe de basket qui jouait à Milan, puis ils se sont rendus à Rome.

Un match de basket pourrait tout faire exploser

Des ultras du Napoli et des ultras de l'étoile rouge de Belgrade (ils sont jumelés) ont fait une embuscade et ont tabassés des supporteurs de la Roma après le Roma-Empoli. Les tensions ne se sont jamais apaisés entre les ultras du Napoli et de la Roma. pic.twitter.com/Ri9OqyGB2z — SSC Napoli France (@NapoliCFrance) February 5, 2023

Ce lundi, les médias italiens commencent à craindre un nouveau drame. Car du côté de la Roma, les Fedayn, supporter du Virage Sud à qui la banderole a été volée, sont furieux, au point même de débarquer dimanche soir à la gare central de Rome et à l’aéroport de la capitale afin d’essayer de trouver des voyageurs serbes susceptibles d’être complices, provoquant l’intervention musclée de la police. Tandis que les supporters serbes et napolitains chambrent leurs rivaux de l’AS Rome, des associations d’autres clubs italiens tiennent à prendre leurs distances, sentant que l’affaire pourrait déboucher sur un règlement de compte, d’autres associations européennes d’Ultras étant en alerte. Et les autorités se penchent sur le calendrier sportif, car l’équipe de José Mourinho va se déplacer à Salzbourg en Europa League, tandis que celle de Naples sera à Francfort en Ligue des champions. Pire encore, c’est un match de basket qui attire l’attention, puisque le Panathinaikos reçoit l’Etoile Rouge de Belgrade le 10 mars. Et les supporters romains sont très proches de ceux du club grec, la tentation pouvant être grande d’aller en Grèce pour régler les comptes. Les différentes polices européennes sont informées de cette situation explosive.