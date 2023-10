Serie A ‍: Maignan victime d'une terrible accusation, il réagit

Dans : Serie A.

Par Hadrien Rivayrand

Ce samedi soir, l'AC Milan est allé s'imposer sur la pelouse du Genoa. Un match que n'aura pas terminé Mike Maignan, exclu.

L'AC Milan l'a échappé belle ce samedi soir sur la pelouse du Genoa. Les Lombards ont néanmoins pu compter sur un but de Christian Pulisic juste avant le temps additionnel pour repartir avec les trois points de la victoire. Cependant, la fin de match aura aussi été le théâtre de séquences assez folles. Mike Maignan a été exclu suite à un mauvais geste et c'est Olivier Giroud qui a pris sa place dans le but. Le portier de l'équipe de France n'a pas échappé aux critiques après son comportement. Le président du Genoa, Alberto Zangrillo, l'a même qualifié de meurtrier. Néanmoins, il a quand même tenu à réagir ces dernières heures sur son compte Instagram.

Maignan met les choses au clair

En effet, Maignan n'a pas apprécié le comportement du président italien, lui demandant de faire un peu plus attention avec les mots qu'il utilise. « Zangrillo ! Les mots ont un sens. Ce qui s’est passé hier était risqué, peut-être beaucoup trop risqué même, mais en aucun cas c'était « meurtrier ». Je vous souhaite le meilleur pour l'avenir et j'espère que vous n'aurez jamais à vivre ce dont vous venez de m'accuser », a indiqué l'ancien portier du LOSC ou encore du Paris Saint-Germain. Ce dernier va maintenant attendre sa sanction mais également couper un peu en rejoignant l'équipe de France pour un rassemblement important dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024. Les Bleus iront notamment du côté des Pays-Bas. Tout porte à croire que Mike Maignan aura une importance capitale dans le résultat de cette rencontre.