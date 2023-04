Sanction suspendue, la Juve récupère ses 15 points !

Sanctionnée pour avoir surestimé la plus-value sur plusieurs transferts, la Juventus Turin s’est défendue en appel cette semaine. Résultat, la Vieille Dame a obtenu la suspension de la décision et récupère provisoirement ses 15 points au classement de la Serie A, en attendant le réexamen du dossier.

Excellente nouvelle pour la Juventus Turin ! Ce jeudi, le Collège de garanti du Comité National Olympique Italien a validé l’appel du club turinois. Les Bianconeri avaient été sanctionnés d’un retrait de 15 points en Serie A pour avoir surestimé la plus-value sur plusieurs transferts. Une manière d’embellir les comptes qui n’avait pas échappé aux autorités locale. Ce mercredi, la direction transalpine a pu se défendre et a obtenu la suspension de la sanction initialement prononcée par la Cour d’appel de la Fédération italienne de football.

A noter que le Collège de garanti du Comité National Olympique Italien doit encore réexaminer les accusations portées contre la Juventus Turin, qui n’est donc pas sortie d’affaire. Mais en attendant la fin de ce réexamen, l’équipe entraînée par Massimiliano Allegri récupère au moins provisoirement ses 15 points ! Autant dire que les coéquipiers de Paul Pogba font un énorme bond au classement. Septième avec 44 points jusqu’à ce jeudi après-midi, la Juventus Turin se retrouve avec 59 unités, et occupe une troisième place beaucoup plus intéressante, à seulement deux points de la Lazio Rome deuxième.

Juventus' 15-point reduction in Serie A has been reversed—they jump up from seventh to third in the league 📈 pic.twitter.com/IixU4mdsag