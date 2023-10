Rudia Garcia viré de Naples ‍? Réunion d'urgence avec De Laurentiis

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

Actuel cinquième de Serie A, et deuxième de sa poule en Ligue des champions, le club de Naples pense déjà à changer d'entraîneur. Aurelio de Laurentiis et Rudi Garcia vont se rencontrer.

Deux défaites consécutives au Stade Diego Armando Maradona contre le Real Madrid et la Fiorentina ont mis en ébullition les fans du Napoli. D'autant plus que la presse transalpine révèle que le vestiaire des champions d'Italie serait déjà très remonté contre l'entraîneur français. Résultat, en pleine trêve internationale, et même si sportivement, la situation de Naples est tout sauf dramatique, le limogeage de l'ancien coach de l'OM et l'OL est clairement évoqué. La Repubblica va même plus loin en affirmant qu'une réunion est prévue ce mercredi entre Aurelio de Laurentiis, le propriétaire de l'actuel cinquième du championnat d'Italie, et Rudi Garcia afin de prendre une décision radicale.

Naples ne veut plus de Rudi Garcia

Che piacere sposare il progetto del Napoli. Che piacere tornare in Italia. Sono motivato e ambizioso ora come non mai per continuare a portare in alto i colori dei Campioni d’Italia.

RG pic.twitter.com/II8pQ3AgCF — Rudi Garcia (@RudiGarcia) June 15, 2023

Mais là encore, le patron italien du Napoli ne veut pas se planter et surtout, il confirme sa réputation d'être un habile négociateur. En effet, plutôt que de virer le technicien français, qui a un contrat jusqu'en 2025, il souhaite que lors de cette rencontre organisée à Castel Volturno, le centre d'entraînement de Naples, une résiliation de contrat à l'amiable soit négociée. Cela permettrait ainsi au président de rapidement pouvoir s'offrir un nouvel entraîneur et cela éviterait à Rudi Garcia de se faire virer une fois de plus. L'idée d'une démission étant impossible à envisager, Aurelio de Laurentiis mise sur une négociation serrée permettant aux deux camps de s'en sortir honorablement. Pourquoi pas, même si l'on voit mal l'intérêt de Garcia de lâcher presque deux ans de contrat.