Rudi Garcia s'offre un avocat de luxe pour sauver son poste à Naples

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

En danger sur le banc de Naples, Rudi Garcia sait qu'Aurelio de Laurentiis peut rapidement le limoger de son poste. Mais l'entraîneur français du Napoli a reçu un soutien de poids.

Champion d’Italie en titre, Naples a entamé la saison avec le désir de conserver sa couronne nationale et cela même si le club a été contraint de changer d’entraîneur, Luciano Spalletti prenant les commandes de la Squadra Azzurra. C’est Rudi Garcia qui a hérité de poste prestigieux, mais à haut risque. La preuve, alors que le Napoli est cinquième de Serie A et deuxième de sa poule de Ligue des champions, ce qui est loin d’être dramatique, Aurelio de Laurentiis est déjà prêt à sacrifier l’entraîneur français.

Pour cela, le président napolitain pensait à Antonio Conte, mais ce dernier a refusé en précisant qu’il ne voulait pas prendre en charge une équipe en cours de saison. Rudi Garcia va donc continuer sa mission, mais avec une énorme pression sur les épaules. Cependant, l’ancien coach de Lille, l’OM et l’OL, pour ne citer que ces clubs, peut compter sur le soutien d’un entraîneur XXL en la personne de Carlo Ancelotti.

Ancelotti prend la défense de Rudi Garcia

Conte : " J'aimerais essayer une expérience à Naples ou à Roma un jour, mais je préfère généralement y aller en fin de saison. " pic.twitter.com/EDfnF9ESAA — SSC Napoli France (@NapoliCFrance) October 16, 2023

Interrogé par la RAI, l’entraîneur italien du Real Madrid, qui lui aussi a fait un bref passage sur le banc de Naples, en 2018-209, estime que Rudi Garcia mérite beaucoup plus de temps pour s’installer. « Rudi Garcia traverse le même problème que tous les entraîneurs, si tu ne gagnes pas, ils te renvoient. Naples a embauché un entraîneur avec des idées, il faut du temps pour que l'équipe les comprenne et les applique sur le terrain. Rudi Garcia est sérieux et professionnel, il a juste besoin de temps. Naples reviendra au classement de Serie aussi parce qu'ils ont conservé la même structure : ils n'ont perdu que Kim (Ndlr : paris au Bayern Munich pour 50ME) tout en prenant Natan », a fait remarquer Carlo Ancelotti, qui a gagné cette saison avec Madrid au stade Diego Armando Maradona après un match très spectaculaire. L’Italien n’est pas certain de saluer une nouvelle fois Rudi Garcia lors du match retour de Ligue des champions contre le Napoli programmé le 29 novembre.