Rafael Leao annonce qu'il restera à l'AC Milan ‍!

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

Annoncé proche de plusieurs clubs, et notamment du Paris Saint-Germain, Rafael Leao n'a aucune hésitation concernant son avenir. L'attaquant de l'AC Milan a définitivement tranché.

Parmi les joueurs cités pour venir renforcer le PSG l’été prochain, Rafael Leao, l’ailier gauche international portugais de l’AC Milan, semblait tenir la corde. Même si son prix, 90 millions d’euros, paraît colossal, le joueur de 24 ans a tellement de qualités qu'il paraissait logique que son nom soit évoqué chez les champions de France. Cependant, à en croire l'interview accordée par l'attaquant milanais au Corriere della Sera, ce scénario est désormais à oublier. La saison prochaine, Rafael Leao ne devrait pas porter le maillot du Paris Saint-Germain ou d'un autre club européen puisqu'il ne masque pas son désir de continuer chez les Rossoneri. Lié jusqu'à l'AC Milan jusqu'en 2028, le joueur formé au Sporting et passé par Lille veut continuer en Lombardie.

Rafael Leao sort sa biographie et s'exprime

Accordant une interview exclusive au quotidien italien dans le cadre de la sortie de sa biographie Smile, Rafael Leao ferme totalement la porte à un départ au prochain mercato. « Mon avenir est à Milan. Je suis ici et j'ai encore un contrat de quatre ans. Milan m'a aidé quand j'étais dans une situation très difficile, les dirigeants étaient proches de moi. Je n'oublie pas et je suis loyal. Je suis arrivé alors que j'étais encore jeune, j'ai grandi ici en tant qu'homme et en tant que footballeur. Je veux gagner à nouveau avec ce club, ma tête est ici », a confié l'attaquant portugais, qui a confié qu'il appréciait la présence de Zlatan Ibrahimovic dans le staff milanais et les conseils donnés par le buteur suédois.

Autrement dit, le Paris Saint-Germain va probablement devoir se tourner vers une autre piste. Et justement, les médias italiens pensent que désormais les champions de France vont se tourner vers Marcus Thuram. Même si ce dernier est sous contrat jusqu'en 2028 avec l'Inter, son prix, 55 millions d'euros, est plus abordable pour un PSG qui ne pourra pas continuer d'empiler les attaquants à 90 millions d'euros. Reste à savoir si Thuram voudra quitter un club bien parti pour être encore Champion d'Italie.