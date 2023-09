Pogba viré, la Juventus encaissera 30 millions d'euros

Dans : Serie A.

Par Eric Bethsy

Testé positif à la testostérone, Paul Pogba s’expose à une longue suspension en fonction des résultats de la contre-analyse. En attendant, ses dirigeants de la Juventus Turin, agacés, ont déjà pris une première mesure. La Vieille Dame a en effet suspendu le salaire du milieu français.

Paul Pogba n’avait vraiment pas besoin de ça. Freiné par des blessures à répétition et par une affaire extra-sportive la saison dernière, le milieu de la Juventus Turin espérait profiter de ce nouvel exercice pour tourner la page. Malheureusement pour lui, le chapitre suivant s’annonce au moins aussi désagréable après la mauvaise nouvelle reçue lundi. Suite au match de Serie A contre l’Udinese (3-0) le 20 août dernier, Paul Pogba a été contrôlé positif à la testostérone.

🗣️💬 @DanielRiolo "On peut dire que Pogba, la dernière fois qu'on l'a vu jouer au foot c'était à l'Euro 2021 Il ne pourra jamais revenir, son corps a dit non. Pour moi c'est fini Pogba." pic.twitter.com/CKIJt6LLFh — After Foot RMC (@AfterRMC) September 11, 2023

Ses analyses d’urine ont montré des taux beaucoup trop élevés. Le Français a donc dû s’expliquer sur l’origine de ces résultats. Le problème viendrait selon lui d’un complément alimentaire. De quoi agacer la Juventus Turin, certaine de ne pas avoir administré des substances interdites à ses joueurs, surtout à Paul Pogba qui fait l’objet d’un suivi attentif en raison de ses blessures.

Seulement voilà, l’international tricolore, comme l’été dernier lorsqu’il avait repoussé son opération à un genou, a tendance à écouter des avis extérieurs. Cette fois, c’est un ami médecin à Miami qui lui aurait conseillé ce complément alimentaire pendant ses vacances. Autant dire que la Juventus Turin ne lui fera aucun cadeau. En attendant les résultats de la contre-analyse, qui devraient confirmer la première tendance, les dirigeants turinois ont déjà pris une première décision importante.

Son salaire déjà suspendu

Paul Pogba risque jusqu’à quatre ans de suspension et ce scénario donnerait au club la possibilité de rompre son contrat. Mais selon L’Equipe, la Juventus Turin a déjà suspendu le salaire de son joueur. Rappelons que le Bianconero, sous contrat jusqu’en 2026, perçoit huit millions d’euros par an, plus deux millions d’euros de bonus. La résiliation de son bail permettrait donc à la Vieille Dame de réaliser une belle économie pour un joueur jusqu’ici incapable d’aider son équipe. Avec les charges, ce sont 30 ME qui seraient ainsi sauvés pour le club du Piémont.