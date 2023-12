Pioli bientôt remplacé par Antonio Conte à l'AC Milan ‍?

Dans : Serie A.

Par Adrien Barbet

Les résultats de l'AC Milan ne sont pas à la hauteur des attentes et forcément Stefano Pioli est en danger. Le géant italien a déjà pisté un entraîneur de renom pour le remplacer.

Renvoyée en barrage Europa League et troisième de la Serie A, l'AC Milan réalise pour l'instant une saison mitigée, malgré un mercato estival très ambitieux. Les Rossoneri sont déjà distancés en championnat, puisqu'ils pointent à 11 longueurs de l'Inter. Le club italien a remporté la Serie A en 2021 après plusieurs années compliquées et le travail de Stefano Pioli a été unanimement salué, mais les supporters commencent à perdre patience avec le technicien lombard, dont le jeu prôné est parfois assez soporifique. La presse transalpine avance que le coach de 58 ans est sur la sellette et pourrait même se faire licencier en cas de défaite contre Sassuolo lors de la prochaine journée de la Serie A programmée le 30 décembre. Et la direction de l'AC Milan anticipe et aurait déjà identifié son remplaçant.

Le retour de Conte en Serie A déjà acté ?

D'après les renseignements de La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte serait en effet pressenti pour succéder à Stefano Pioli. Sans club depuis son départ mouvementé de Tottenham, Conte est à la recherche d'une expérience intéressante et souhaite prendre la tête d'une équipe ambitieuse. Son salaire est cependant encore une interrogation puisque Conte est assez gourmand sur le sujet. Ainsi, l'AC Milan réfléchit à conserver Pioli jusqu'à la fin de la saison et de le remplacer par Antonio Conte, pour que ce dernier puisse avoir le temps de façonner l'équipe l'été prochain. Les Milanais préparent une révolution avec l'objectif de revenir sur le devant de la scène, d'abord en Italie puis sur la scène européenne, où Milan n'a plus remporté la Ligue des Champions depuis 2007. En attendant, Pioli devra déjà sauver sa tête dans moins d'une semaine.