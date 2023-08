Pavard part à l'Inter, le Bayern accepte pour 32ME

Après quatre ans au Bayern Munich, Benjamin Pavard va découvrir un nouveau championnat. L'international français est attendu à Milan où il s'engagera dans les prochaines heures avec l'Inter.

Parfois critiqué, Benjamin Pavard a l’un des plus beaux palmarès du football français, puisque le défenseur formé au LOSC compte un Mondial avec la France, une Ligue des champions, un Mondial des clubs, six titres de champion d’Allemagne et une Coupe d’Allemagne avec le Bayern Munich. Mais à 27 ans, celui qui avait été l’un des bourreaux de l’Argentine lors du Mondial 2018 avec sa célèbre « frappe de bâtard » a décidé de changer d’air et de championnat. Ce mardi, Fabrizio Romano confirme qu’après de très longues négociations, les dirigeants des champions d’Allemagne se sont entendus avec leurs homologues pour aboutir au transfert de Benjamin Pavard. Le défenseur français est attendu dans les prochaines heures à Milan afin de passer sa visite médicale et dès mercredi il va signer son nouveau contrat avec les Nerazzurri.

Benjamin Pavard to Inter, here we go! The green light from Bayern arrives as €30m deal plus €2m add-ons will be sealed today 🚨⚫️🔵 #Inter



Pavard could travel to Milano later today for medical tests and contract signing on Wednesday.



He wanted Inter move and it’s done. pic.twitter.com/Nv9sA41frn