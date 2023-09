Paul Pogba en Arabie Saoudite, la Juventus tremble

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

De retour à la compétition avec la Juventus, Paul Pogba est un joueur sur lequel compte Massimiliano Allegri pour ramener la Vieille Dame au sommet. L'Arabie Saoudite n'est cependant pas loin.

Paul Pogba a retrouvé le sourire et le moral, l’international tricolore a en effet repris la Serie A avec la Juventus, tournant le dos à de longs mois de soucis physiques. Après une dernière saison plombée par un souci au ménisque, puis son opération au genou, et enfin un problème à l’aine, le milieu de terrain de 30 ans a joué 24 minutes lors du match nul de la Juventus contre Bologne lors de la 2e journée de championnat et il sera également du match de ce dimanche contre Empoli avant la trêve internationale. Cependant, la Gazzetta dello Sport se demande si Paul Pogba sera toujours à la Juventus lorsque la Serie A reprendra. Le quotidien sportif italien craint en effet que le mercato en Arabie Saoudite change la trajectoire du joueur français, même si l’entraîneur turinois a dit tout le bien qu’il pensait de Pogba.

Une offre saoudienne à venir pour Paul Pogba ?

Car en Saudi Pro League, la fenêtre des transferts est encore ouverte, même s’il y a un flou autour de la date de la fin du mercato (7 septembre selon le site de la ligue d’Arabie Saoudite ou 20 septembre selon le site de la FIFA). Et les prochains jours pourraient être décisifs concernant l’avenir de Paul Pogba à la Juventus ou ailleurs. A trois ans de la fin de son contrat avec le club italien, le champion du monde 2018, dont la valeur est estimée à 15 millions d’euros par Transfermarkt, pourrait céder aux sirènes saoudiennes. Et le média italien d'en dire plus.

« Selon les rumeurs venues d'Arabie Saoudite, les Saoudiens n'ont pas encore abandonné l'espoir d'ajouter Paul Pogba à leur collection de stars. D’autant plus que Paul commence à envoyer des signes encourageants sur le terrain. Six jours, cela semble être une courte période pour y parvenir, mais en réalité, ce n'est pas nécessairement le cas. Surtout avec des pétrodollars et compte tenu d’offres pharaoniques de ces derniers mois. Une relance de Pogba, déjà sur la liste d'Al-Ahli et d'Al-Ittihad, ne peut être exclue. Mais le oui du numéro 10 de la Juventus, du moins pour l'instant, n'est pas acquis », révèlent Filippo Cornacchia et Fabiana Della Valle ce dimanche. A voir si tout cela va se concrétiser pour Paul Pogba.